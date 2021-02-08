Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге сказал журналистам, что не знает, с чем связано решение судьи в Петербурге оштрафовать глухонемого мужчину за выкрикивание лозунгов.

«В данном случае точно не знаю, что было с судьей. Но в этом конкретно случае есть смысл в установленном законе рамках оспорить это решение суда, если сроки еще не прошли», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также сказал, что «вряд ли стоит» следить за процессом над главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым. При этом Песков сказал, что читает сообщения о нем в прессе.

6 февраля стало известно, что суд в Санкт-Петербурге оштрафовал глухонемого местного жителя Евгения Агафонова за участие в акции протеста 31 января. В обвинительном заключении говорится, что мужчина выкрикивал лозунги. Его адвокат Сергей Локтев объяснил, что его подзащитный не знал о митинге и шел в художественный магазин — во время акции он пытался узнать у полицейских, как выйти из оцепления.

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за призыв к участию в несогласованной акции. Так суд расценил ретвит шуточного поста, в котором отмечалось сходство Смирнова с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протесты.

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