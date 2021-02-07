Канадские парламентарии направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну.

С инициативой выступили 13 депутатов парламента из пяти политических партий.

Участие в играх в Пекине будет означать «поддержку режима, который совершил ужаснейшие преступления против своего народа и человечества», считают подписанты.

«Многие могут сказать, что нельзя смешивать спорт с политикой. Однако совершен геноцид, и это уже выходит за рамки политического вопроса, это преступление против прав человека и человечества», — говорится в письме.

По словам парламентариев, бойкотировать Олимпийские игры в целом было бы несправедливым по отношению к спортсменам, передает «Анадолу».

«Мы не хотим, чтобы спортсмены лишались возможности участия в олимпиаде, мы знаем, сколько усилий они приложили, чтобы получить эту возможность. Верим, что все еще есть время и мы можем потребовать от МОК переноса зимней Олимпиады из Китая в другую страну», — отмечают авторы письма.

Ранее, в октябре 2020 года, парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады признала геноцид уйгуров в Китае.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении от 28 января отметил, что разделяет позицию администрации Дональда Трампа о геноциде этнических уйгуров в КНР.

Свыше 180 правозащитных организаций также призвали полностью бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 из-за нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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