США и страны Европы не должны вмешиваться во внутренние дела Турции. Западу лучше обратить внимание на собственные проблемы, такие как проявления расизма в США и насилие в отношении участников движения «Желтых жилетов» во Франции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя реакцию ряда иностранных государств на события в одном из вузов Стамбула.

«США выступают с критикой событий в стамбульском вузе. И об этом говорят в стране, где полицейские убивают безоружных афроамериканцев. Вы лучше призовите себя к ответу за проявления расизма. Тоже самое относится и к [Эммануэлю] Макрону. Вы в Париже решите вопрос «Желтых жилетов». Мы не допустим повторного участия молодежи в преступных действиях, в том числе терроризме», — приводит его слова Anadolu.

Президент Турции далее осудил призыв президента Франции к выводу турецких военных специалистов из Ливии.

«Макрон так ничему и не научился. Турция направила военных в Ливию не просто так. Военное присутствие Турции в любом регионе – вклад в мир и стабильность. Нас пригласили в Ливию власти африканской страны», — сказал Эрдоган.

При этом он обвинил Францию в оккупации Мали.

В начале 2021 года в Турции вспыхнули протесты против назначения ректором Босфорского университета Мелиха Булу, который на парламентских выборах в Турции в 2015 году выдвигался кандидатом от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Участниками протестов являются как студенты, так и сотрудники университета.

По данным СМИ, в университете назвали решение о назначении Булу недемократическим. Булу — первый ректор, выбранный не из университетского сообщества со времен военного переворота в Турции в 1980 году.

На этой неделе в Стамбуле задержали как минимум 250 протестующих, а в Анкаре — 69. Большинство из них — студенты.

Minval.az