Лидеры «карабахского клана» — вновь в топе новостей на армянском информационном поле. Роберт Кочарян, второй президент Армении, а еще — военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида, в очередной раз вылетает в Москву. По официальной версии, Роберт Седракович примет участие в заседании совета директоров АФК «Система», членом которого является. По неофициальной, Кочарян в очередной раз отправляется в Москву на этакое «собеседование и утверждение», потому как в Кремле на него делают серьезную ставку. Официально, понятное дело, никто ничего подобного не подтверждает. Но неофициально уже прогнозируют замену на Роберта Кочаряна нынешнего лидера оппозиции Вазгена Манукяна. Так, политолог Норайр Дунамалян в интервью ереванскому «Спутнику» уже рассуждает: «План по премьерству Манукяна провален, и сейчас надо выдвинуть более сильную кандидатуру, например, Роберта Кочаряна, с расчетом на то, что это станет ответом на существующие вызовы и позволит не утратить потенциал и нынешний уровень электоральной поддержки».

Небывалую активность развернул и еще один военный преступник, соучастник Ходжалинского геноцида и экс-президент Армении Серж Саргсян. Он, по сообщениям ереванских СМИ, провел встречу с послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, связанных с Карабахом. Причем, как уверяют сторонники Сержа Азатовича, беседа состоялась по инициативе российской стороны — то есть это Копыркин пригласил Саргсяна, а не тот напросился на аудиенцию.

И как это понимать? Визит Кочаряна в Москву и встреча Саргсяна с Копыркиным — признаки того, что Россия делает ставку на лидеров «карабахского клана»? А Артуру Ванецяну, личному другу Рамзана Кадырова, уже не стоит строить особо радужных планов на свое политическое будущее? Но если да, то на кого из экс-президентов пал выбор —на Кочаряна или Саргсяна? Или же Москва уготовила Армении этакий «тандем»?

Гадать здесь можно до бесконечности. Только вот есть непреложные — и для кого-то весьма неудобные — факты.

Прежде всего, не совсем понятно, с какой «программой» могут вновь выйти на авансцену вожаки «карабахского клана». Да, после разгрома в Карабахе Армения сильно разочаровалась в Пашиняне, но вот это не значит, что она разом возлюбила «карабахский клан», против которого Никол Воваевич и поднимал свое «шашлычное восстание». Теоретически можно было бы выйти на авансцену под лозунгами реванша. И вроде бы Серж Саргсян как раз это и делает. Он, напомним, по случаю отмечавшегося накануне в Армении «дня армии» обратился к этой самой армии: «Ты всё так же сильна, и пусть никто не кичится, что победил тебя. Ты ещё покажешь силу своего кулака и напомнишь врагу его недавнее постыдное прошлое» и т.д. и т.п.

Намеренно оставим в стороне, стоит ли военным преступникам Кочаряну и Саргсяну затрагивать такую тему, как постыдное прошлое в кавычках и без. Просто напомним: как бы ни было соблазнительно валить всю ответственность за разгром в Карабахе на Пашиняна, в реальности разгромлена была армия Кочаряна и Саргсяна, Та самая, которая весьма успешно «воевала» с мирным населением при поддержке российских регулярных подразделений, и это не только 366-й полк, но и, к примеру, элитная Псковская дивизия ВДВ, но столкнувшись с современной и подготовленной Азербайджанской Армией, просто «посыпалась». Так что интересно, конечно, о каком «кулаке» Саргсян говорил, когда в этом «кулаке» не осталось ни «костей», то бишь бронетехники, ни «мышц», то есть живой силы, ни «нервов», то есть системы управления, и не забыл ли он собственный разгром под Лелетепе. Как и свои признания, что Армения по «матчасти» отстала от Азербайджана на поколение.

Но самое главное, на фоне всех этих игр с намеком на Кремль и прошлое Кочаряна и Саргсяна, и те планы, которые сегодня озвучивают они и их сторонники, становятся уже проблемой для России.

И Кочарян, и Саргсян воспринимаются в армянском обществе прежде всего как представители партии войны, и связывают с ними главным образом надежды на реванш. И после прихода к власти «паства» будет ждать прежде всего этого самого реванша. И как поведет себя Москва? Оккупирует и преподнесет на блюдечке Карабах? И тем самым собственноручно разрушит свое главное достижение в Карабахе — миротворческую миссию? Да еще с учетом военно-политического присутствия в регионе Турции, существующего расклада сил, всех военных и политических рисков? Словом, перефразируя известный и не очень приличный анекдот про двух пенсионеров у входа в бордель, проблема не в том, что делать, если «карабахский клан» не удастся привести к власти — проблема в том, что делать, если его к власти все же удастся привести.

Есть, конечно, «запасной вариант». Никол Пашинян хоть и не избавился от «соросят» в своей команде, но все же более не решается публично демонстрировать неповиновение Москве, возвращает в мультиплекс российские каналы, а еще раньше отправил в Сирию, в состав российской миссии, армянских саперов. Так что можно оставить его у власти, а для пущего эффекта обозначать периодически «интерес» к Кочаряну и Саргсяну. Чтобы жизнь медом не казалась и «карась не дремал».

Только вот вне зависимости от того, как далеко простираются планы России, «завязанные» на карабахский клан, сам факт, что в ее фаворитах оказались соучастники геноцида азербайджанцев в Ходжалы и явные представители «партии войны», уже имеет свою политическую цену — на азербайджанском треке. Где тоже отслеживают ситуацию и делают свои выводы. И да, сегодня уже не те времена, когда Москва может позволить себе не беспокоиться, что по поводу ее политики думают в Баку.

Нурани

Minval.az