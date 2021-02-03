Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно распоряжению, по случаю 15-летия Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей за эффективную деятельность в области решения гендерных проблем и реализации социальной политики в Азербайджане медалью «Терегги» награждаются:

Алиева Кямиля Агададаш гызы

Садыгова Зульфия Иса гызы.

Медалью «За отличие на государственной службе» награждены:

Алышанова Шоля Тофиг гызы

Ахвердиева Кямаля Кямиль гызы

Гасанов Зохраб Махяддин оглу

Мамедов Сеймур Гурбан оглу.

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