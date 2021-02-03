Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, по случаю 15-летия Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей за эффективную деятельность в области решения гендерных проблем и реализации социальной политики в Азербайджане медалью «Терегги» награждаются:
Алиева Кямиля Агададаш гызы
Садыгова Зульфия Иса гызы.
Медалью «За отличие на государственной службе» награждены:
Алышанова Шоля Тофиг гызы
Ахвердиева Кямаля Кямиль гызы
Гасанов Зохраб Махяддин оглу
Мамедов Сеймур Гурбан оглу.