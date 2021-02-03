Азербайджан ведет работу в связи с Нахчыванским коридором, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он подчеркнул, что благодаря строительству железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и интеграцией проекта «Мармарай» появился непрерывный «Железный Шелковый путь» от Пекина до Лондона.

По словам министра, в связи с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс началось активное движение в направлении Грузия-Азербайджан-Россия-Казахстан-Каспийское море.

А.Караисмаилоглу также отметил значительный прогресс в железнодорожном сообщении между Ираном и Турцией.

Minval.az