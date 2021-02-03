Начало новой послекарантинной эры было довольно сильно подгажено вполне ожидаемыми сюрпризами от правительства, наверняка решившего, что повышение цен укрепит наше пошатнувшееся за год здоровье и поможет с приливом здорового адреналина к печени.

И понеслось! А мы все пытались «понять и войти в положение». К примеру, когда поднимают цены на алкоголь и сигареты, правительство заботится о нашем здоровье. Можно даже понять (правда, с великим трудом, но все же) повышение цен на продукты – ведь много есть тоже вредно. В стране настолько взлетели цены на лекарства (особенно в период пандемии коронавируса), что скоро мы будем дарить их друг другу на день рождения. Собрать детей в школу – все равно, что замуж отдать по цене. Да и цена на яйца говорит об их причастности к Фаберже.

Если на все смотреть через призму юмора, то можно, конечно же, посмеяться от души. Но в целом не до смеха и потому начнем мы рассмотрение февральских сюрпризов с главного – резкого подъема цены на воду.

С 1 февраля, тариф за один кубометр воды с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) будет составлять 0,7 маната для абонентов Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Апшеронского района, и 0,6 маната для пользователей в остальных административных единицах республики. Стоимость услуг водооотведения (канализации) также повышена и составит 0,3 маната за кубометр по всей территории стране.

Таким образом, общие расходы водопользователей оцениваются в 1 манат за начисленный счетчиками-расходомерами кубометр воды.

Ранее тарифы на услуги водоснабжения составляли 0,35 манатов, услуги канализации составляли 0,15 гяпиков.

Итак, тарифный Совет объявил, ОАО «Азерсу» поспешило внести ясность, дескать, «нам за электричество платить, цены нам взвинтили, что поделать». Но кто этому поверил?

Согласно мнению экономического эксперта Натига Джафарлы, «объяснение» ОАО «Азерсу» не только нелогично, но и не соответствует действительности, потому что на самом деле никакого повышения цен на электроэнергию за последние три года вообще не было. Но в случае с нашими чиновниками такие «заявления» — норма: расходы выросли, а почему – не ваше дело. Вообще, каким образом может вырасти себестоимость на электроэнергию в компании, являющейся естественным монополистом? Как можно заявлять такие глупости, если все расходы оплачиваются из бюджета или из Нефтяного Фонда, равно как и все инфраструктурные проекты, как это было с водопроводом Огуз-Габала-Баку? Именно поэтому никакой логики в объяснении «Азерсу» не было.

Вся эта комедия была разыграна совсем по другому поводу: скорее всего, правительство решило урезать финансирование всем госкомпаниям, получающим эти дотации из госбюджета. И теперь эти самые дотации будут платить граждане – из своего кармана. Второй момент: правительство собирается приватизировать некоторые отрасли, в том числе и отрасль коммунальных услуг, не производство, так как он все равно остается в руках государства, а именно распределение. Чтобы привлечь потенциальных инвесторов, цены должны повышаться.

А пока граждане страны думают, что лучше: искупаться в воде, в которой стирали белье или сначала искупаться, а потом в этой же воде белье постирать или же напрашиваться в гости, чтобы искупаться заодно. В правительственных кулуарах наверняка уже готовится очередной сюрприз в виде подъема цен на энергоносители и газ.

Ранее тот же Тарифный Совет объявил о повышении цен на бензин марки 92 и дизельное топливо, оправдываясь «заботой об экологии», что уже само по себе смешно в городе с неконтролируемым потоком машин и отсутствием постов экологической полиции.

Вообще, Тарифный Совет, приносящий всякий раз дурные вести, скоро будет ассоциироваться у граждан страны с каркающим вороном, не иначе.

Постепенно выросли цены и на продукты питания, что в принципе тоже неудивительно, так как сферу ценообразования в Азербайджане уже давно никто не контролирует. И, соответственно, никто не несет наказания за постепенный (но все же очень чувствительный) рост цен.

Кроме того, повышать цены в стране, пострадавшей от пандемии – не просто глупо, но и жестоко. И подобные решения носят только одно объяснение – саботаж, шкурные интересы и наплевательское отношение к проблемам народа.

Яна Мадатова

Minval.az