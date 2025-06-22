Иранское Атомное агентство выступило с осуждением ударов США на три ядерных объекта страны и поклялось «никогда» не останавливать свою ядерную программу. Об этом информирует IRNA.

Агентство охарактеризовало удары США как «вопиющее нарушение международного права, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», и обвинило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган надзора за ядерной сферой ООН, в «соучастии».

Иранское ведомство призвало международное сообщество оказать поддержку Ирану и осудить удары США. Также агентство поклялось «никогда не допустить остановки развития» ядерной национальной промышленности.