Монастырский комплекс Кешикчидаг, или, по-грузински, Давид Гареджи — вновь в заголовках. Вопрос демаркации и делимитации границ на этом участке прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. «Я не раз говорил и повторю еще раз, что любая политизация вопроса комплекса Давид-Гареджа какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения следственных процессов. Таким должен быть общий национальный подход, общий государственный подход. Мы все должны воздерживаться от любых шагов, слов, которые даже теоретически могут способствовать политизации вопроса комплекса», — цитируют его информагентства. Более того, глава правительства Грузии особо подчеркнул, что в его стране должны быть осторожны в отношении будущего комплекса и отношений со стратегическим партнером — Азербайджаном: «Мы все должны понимать, что это очень деликатный вопрос. Каждое слово имеет не только политическое, социальное или историческое значение, оно будет иметь прямое значение для процессов, имеющих практическое значение», — добавив, что «любая политизация вопроса комплекса Давид-Гареджа какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения следственных процессов».

Нетрудно догадаться, о каких именно следственных действиях говорил Гахария. В Грузии с понятной остротой обсуждают «дело картографов». Как сообщалось ранее, картографы Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева обвиняются в том, что скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Кешикчидаг, или Давид-Гареджи. По версии обвинения, они совершили преступление по заданию «вышестоящих чиновников». В самой Грузии немало тех, кто считает Мелашвили и Ильичеву политзаключенными, а сам процесс — инсценировкой.

Но премьер-министр явно имел в виду не судебную сторону вопроса и даже не дискуссию, являются ли картографы политзаключенными, что доказывают одни и с чем категорически не согласны другие. Куда важнее — отношения Грузии и Азербайджана. Где судьба, точне, принадлежность монастырского комплекса, который в Азербайджане называют Кешикчидаг, а в Грузии — Давид Гареджи, может создать ту еще «головную боль». Тем более что в этом вопросе переплелось все: и делимитация границы, и принадлежность высот, и историческая принадлежность монастырей, и — будем реалистами — попытки «раскачать ситуацию» и подорвать партнерство Баку и Тбилиси, в том числе по заказу третьих стран. В Тбилиси слишком хорошо помнят события весны-лета 2019 года, когда в результате действий грузинских политиков типа Шалвы Нателашвили или Георгия Ломия спорный монастырский комплекс едва не стал детонатором полномасштабного кризиса, и дипломатам обеих стран пришлось приложить серьезные усилия, чтобы «удержать» ситуацию. В самом деле, у Грузии и Азербайджана — по-настоящему братские отношения, налаженное многогранное стратегическое партнерство, которое включает и логистику, и инвестиции, и многое другое. Ставить все это под угрозу, даже невольно — как раз тот случай, когда избитое выражение «это хуже, чем преступление — это ошибка» даже приблизительно не очерчивает, с какой большой буквы «О» окажется эта «ошибка».

Но теперь у Георгия Гахария есть дополнительный резон призывать к осторожности. С момента распада СССР, точнее, с 1993-1994 годов Грузия была по сути безальтернативным «коридором» и для Азербайджана — в Турцию, и для Армении — в Россию. А теперь, после того, как Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, в регионе уже вовсю обсуждается перспектива разблокирования коммуникаций между Азербайджаном, Арменией и Турцией. В результате Азербайджан может получить выход на Турцию через территорию Армении, в том числе «прямой» путь через Мегри и далее Нахчыван, а Армения — выйти на железные дороги России через Азербайджан и даже потом не возвращаться к вопросу «сухумской ветки». В переводе: Грузия для своих соседей по региону теряет «логистическую безальтернативность». А это уже заставляет и форсировать темпы строительства инфраструктуры вдоль железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, чтобы сделать ее более привлекательной, чем нахичеванскую «ветку», и маневрировать с тарифами и пошлинами, и уж точно проявлять утроенную осторожность в вопросах взаимоотношений с Баку. Тем более в таких чувствительных, как Кешикчидаг. Где по обе стороны границы хватает горячих голов.

Нурани

Minval.az