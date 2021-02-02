Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с НСН призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря 23 января. Позднее туда прибыл еще один американский военный корабль «Портер». В НАТО объяснили их появление ответом на «наращивание военной мощи» России.

«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» — сказал Святашов.

Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.

«Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», — объяснил Святашов.

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