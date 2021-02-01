В доме престарелых испанского города Латартера все обитатели после COVID-вакцины заболели корнавирусом. Семь человек скончались, пишет La Vanguardia.

Пенсионерам была сделана вакцина производства компании Pfizer. После этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирусную инфекцию.

Первую дозу вакцины люди получили 13 января.

«Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей», — рассказали в администрации социального учреждения.

При этом руководство дома престарелых отметило, что соблюдались все санитарные нормы. С начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

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