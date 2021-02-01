Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в понедельник беседу с командующим турецким контингентом в Совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Генерал в режиме видеоконференции проинформировал Акара о деятельности центра, получил от министра поручения.

Комментируя деятельность турецко-российского центра, глава оборонного ведомства выразил надежду на обеспечение стабильности в регионе.

​​​​​​​«Надеемся, что благодаря совместному центру режим прекращения огня примет долгосрочный характер, будет обеспечена стабильность и мир в регионе», — сказал Акар.

Minval.az