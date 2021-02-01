В Мьянме неизвестными были задержаны президент страны Вин Мьин, а также госсоветник Аун Сан Су Чжи, которая фактически возглавляет правительство. Об этом сообщает Reuters.

Данная информация была предоставлена представителем правящей партии «Национальная лига за демократию».

Кроме того, в стране были задержаны еще несколько членов политической силы.

В Мьянме военные объявили режим чрезвычайного положения в стране на год. Данное решение было объявлено после данных о задержании президента страны Вин Мьин и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

При этом агентство Reuters отмечает, что причиной задержания стали махинации во время выборов.

В Мьянме военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны. Об этом сообщает портал Irrawaddy со ссылкой на военные телеканалы.

На этот пост был назначен вице-президента Мьинт Шве, который являлся главой государства в 2018 году. При этом всю государственную власть получил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайну.

По данным СМИ, участники переворота объясняют такие действия 418 статьей конституции страны, согласно которой данный путь смены власти возможен при введении в стране ЧП.

В Мьянме начались перебои с интернетом и телефонной связью. Об этом сообщает Financial Times.

Советник госсоветника Мьянмы, австралийский ученый Шон Тернелл выразил мнение, что такие перебои связаны с задержанием президента страны Вин Мьиня и госсоветника Аун Сан Су Чжи.

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