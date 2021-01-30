Министерство обороны РФ на своем сайте ежедневно публикует карту, отражающую действия своих миротворцев в Карабахе, и статистку возвращения в этот регион беженцев. Пока что возвращаются только армяне, бежавшие отсюда во время боевых действий. И, согласно приведенным данным, с 14 ноября, когда этот процесс, собственно говоря, начался, в подконтрольный российским миротворцам «огрызок» возвратилось чуть больше 51 тысячи человек. Последние данные касаются 27 января — прибыло 129 человек на трех автобусах.

Только вот в те же дни свою, скажем так, «статистику возвращения» привел министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян. Сей государственный муж заявил в эфире местного ТВ: почти все «арцахские» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) армяне, места проживания которых находятся под контролем «Арцаха», уже вернулись обратно, и число таких вернувшихся, по некоторым подсчетам, превышает 100 тысяч! А те «арцахцы», кто ранее проживал на «утерянных» территориях, остались в Армении. И вообще, «по положению на 10 ноября, в «Арцахе» насчитывалось всего несколько сотен жителей. Были повреждены все инфраструктуры. А сейчас восстановлены электричество и газоснабжение. В некоторых направлениях были проблемы со связью, сейчас там ведутся работы. Словом, «Арцах» вернулся к нормальной жизни».

И как это понимать? Откуда взялись «более 100 тысяч возвращенцев», о которых толкует министр? И почему его статистика так разошлась с данными российских миротворцев?

Здесь, пожалуй, нужно уточнить. Именно миротворцы контролируют «шлагбаум», то есть Лачинский коридор, минуя который, в Карабах никак не попасть, они же по сути организуют процесс возвращения, и статистике, приведенной на сайте минобороны РФ, доверия больше, чем тем данным, которые приводит господин Аракелян. И даже если многие эксперты в Азербайджане весьма скептически воспринимают и опубликованные «миротворцами» цифры, потому как эта статистика не учитывает тех, кто действительно бежал из Ханкенди в разгар боевых действий, теперь приехал обратно, но лишь для того, чтобы собрать вещи и продать дом, то это требует поправки «миротворческой» статистики на понижение, но никак не на повышение. Тем более вдвое. Не говоря о том, что как бы это поделикатнее выразиться, что Армению регулярно уличают в фейкометстве. Более. того, судя по ссылке на «некоторые данные», господин Аракелян и сам понимал, что врет, причем безбожно, и пытался себя обезопасить.

Но зачем министру вообще понадобилось «надувать пузырь» и приводить заведомо фантастические цифры? Возможно, конечно, что на господина Аракеляна просто подействовал призыв Владимира Путина к участникам Давосского форума оказать Карабаху гуманитарную помощь, и в Ереване уже плодят «мертвых душ», полученную на которых вожделенную помощь потом просто продадут.

Но на самом деле «мертвые души» понадобились официальному Еревану совсем с другой целью. Здесь все еще не теряют надежд на реанимацию темы «статуса Карабаха» и прекрасно отдают себе отчет, как много тут будет зависеть от численности армянского населения.

Более того, напомним: как уже рассказывал Minval.az, еще в феврале 2019 года офис небезызвестного Самвела Бабаяна опубликовал, как утверждалось, основные положения «казанского документа». Понятно, что сегодня его положения, согласно которым, на первом этапе урегулирования под контроль Азербайджана возвращались Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский районы, а вот Кельбаджарский район и «не коридорный» участок Лачинского района — «позднее», причем выезд оттуда армянских незаконных «поселенцев» обещали только «поощрить», а возвращение азербайджанских беженцев начиналось только через 5 лет после подписания мирного соглашения, да еще к тому же на освобожденных землях Азербайджан не имел права держать армию и мог разместить только полицию и пограничников, сегодня представляют разве что «историко-архивный интерес». Другое дело — порядок определения все того же «статуса Карабаха». Где, напомним, Нагорному Карабаху присваивался некий «промежуточный статус» с правом выбирать свои органы власти, создавать суды и даже устанавливать внешние контакты, а вот окончательный же статус НК предполагалось определить «путем свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха». Причем особо оговаривалось, что «под населением Нагорного Карабаха подразумевается национальное соотношение всех народов, проживавших в НКАО в 1988 году, в таких этнических пропорциях, каковые были до начала конфликта». Тезис откровенно невыполнимый. Во-первых, ни для кого не секрет, какие темпы приняла миграция из Армении, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, какие масштабы она приняла в Карабахе с его реальной угрозой новой войны и внеправовым статусом. Во-вторых, ни для кого не секрет, как различается демография в армянской и азербайджанской среде. Но в Армении в такой вариант вполне могли поверить. И сегодня всеми силами «надувают статистику» — с расчетом на будущий «референдум», в реальность которого упорно продолжают верить. И да, манипуляции со статистикой здесь делались еще в советские годы, когда армянское большинство в Карабахе «укрепляли» и при помощи «двойной прописки» в Ереване и НКАО одновременно, и попыток записывать в сельсоветовских списках азербайджанцев как армян, и многих других уловок.

И теперь господин Аракелян просто пытается адаптировать старые мошеннические технологии к новым условиям. Только вот не учел, что, во-первых, вопрос «статуса», «референдумов» и т.д. уже закрыт, причем бесповоротно. А во-вторых, все эти уловки вряд ли сработают на фоне нынешней реальности, когда в «огрызке» начинается вторая волна бегства, причем уже бесповоротного.

И да, надутые пузыри имеют одну неприятную особенность — они могут лопнуть в самый неподходящий момент.

Нурани

Minval.az