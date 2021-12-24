Жёсткий месседж президента Азербайджана и «внутриполитические метания» ереванской верхушки — Армении придется дорого заплатить за попытку реванша

24 декабря, в свой день рождения, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Азербайджана, первый вице-президент Мехрибан ханум Алиева и их сын приняли участие в церемонии открытия воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района. Верховный главнокомандующий вручил личному составу боевое знамя. Президент и члены его семьи понаблюдали и за учениями.

И, конечно же, глава государства озвучил целую серию месседжей, которые с полным правом можно назвать программными. Как отметил Ильхам Алиев, «в этой воинской части в Гадруте находятся представители нового воинского соединения, Силы коммандос», и анонсировал создание еще нескольких воинских частей коммандос. И, как того и следовало ожидать, предупредил: «Сегодня армянской армии не существует. Если Армения снова попытается быть для нас источником опасности, их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне». Как подчеркнул Верховный главнокомандующий, если Азербайджан почувствует угрозу, то предпримет шаги для ее пресечения: «Мы никогда не можем допустить угрозы нашему народу, нашему государству, нашей территориальной целостности. Если мы увидим для себя эту угрозу, даже за пределами страны, то нас никто не сможет остановить. Сколько раз они пытались нас остановить, сколько раз оказывали давление, угрожали нам эти 44 дня. Но никто не мог остановить нас».

Более того, свое жесткое предупреждение Ильхам Алиев озвучил именно в поселке Гадрут, на территории бывшей НКАО, на тех землях, для которых в Армении продолжают требовать «статус» — даже после собственного военного разгрома. Так, около недели назад на эту тему высказался секретарь Совета безопасности Армении и один из самых близких соратников Никола Пашиняна — Армен Григорян, из интервью которого «Голосу Америки» следует, что власти Армении, оказывается, «считают важным начать обсуждение долгосрочных решений» по будущему статусу Нагорного Карабаха в рамках Минской группы ОБСЕ. И вообще, при наличии политической воли можно найти решение. Григорян договорился аж до заявления: «У нас такая политическая воля есть, и мы ожидаем, что в Азербайджане также будет такая воля для поиска долгосрочного решения».

Здесь бы, конечно, напомнить ереванской верхушке: Азербайджан свою позицию уже озвучил, и не раз. И вряд ли в Ереване не поняли слов президента Азербайджана, где именно находится статус Карабаха и что с ним теперь происходит. Более того, даже самый беглый анализ последних «международных» документов, включая и заявление Шарля Мишеля по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, на которую в Армении возлагалось столько надежд, вопрос статуса Карабаха более не в повестке дня. И самое главное, закончилось то время, когда Армению увещевали и предлагали ей различные варианты. Более того, даже в тот период Ереван не имел никаких правовых аргументов в пользу своей позиции и полагался исключительно на флер своих территориальных захватов ранних девяностых. Но если в Ереване и теперь, после собственного военного разгрома, по-прежнему выступают с требованиями перекройки послевоенных реалий, то…как это понимать? В Ереване просто не осознают реалий? Делают уступку общественному мнению? Или всерьёз готовятся к реваншу?

Понятно, что нынешние постконфликтные переговоры по Карабаху — самая что ни на есть «горячая» тема армянской внутренней политики. Оппозиционные депутаты требуют от властей провести встречи с премьер-министром, министром обороны и другими официальными лицами. Но, как теперь уверяет вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян, «нам сообщили, что оппозиционные фракции отклонили предложение премьер-министра Никола Пашиняна о проведении закрытого обсуждения переговоров с Азербайджаном», причем «по непонятной причине». Оппозиция, как можно понять, настаивает на открытом обсуждении. Зато Пашинян провёл закрытую встречу с депутатами своей фракции «Гражданский договор», где представил подробности переговоров в Брюсселе. Наконец, в Армении не заметно настоящей «партии мира».

К примеру, после разгрома Германии во Второй Мировой войне Гитлер застрелился, членов его «ближнего круга» (исключая тех, кто тоже покончил с собой) повесили по приговору Нюрнбергского трибунала, в стране установился оккупационный режим, так что о реванше думать не приходилось. А вот в Армении все иначе. В местной политической верхушке сегодня присутствуют исключительно фигуры, сделавшие себе политический капитал на агрессии против Азербайджана. Первого президента Армении Левона Тер-Петросяна принято считать представителем «партии мира», но именно он был президентом Армении и верховным главнокомандующим ее вооружёнными силами во время Ходжалинского геноцида, оккупации городов Шуша и Лачин и захвата окружающих бывшую НКАО районов равнинного Карабаха и Восточного Зангезура. Роберт Кочарян и Серж Саргсян, если кто забыл, официально проходят обвиняемыми по делу о Ходжалинском геноциде. А Никол Пашинян, если кто забыл, устраивал пьяные танцы в Шуше, переносил туда «инаугурацию» Араика Арутюняна и заявлял «Карабах — это Армения, и точка!» И в результате сегодня ереванские политики банально не решаются выйти к народу и сказать, что «миацум» не получился, война проиграна, и теперь надо примириться с тем, что Карабах — это Азербайджан.

Конечно, все это внутреннее дело Армении. Точнее даже, внутриполитические проблемы Пашиняна, его союзников и соперников. Но речь идет, напомним, о постконфликтном урегулировании, точнее, о выполнении Ереваном условий капитуляции. К тому же власти Армении, во-первых, сами поддерживают в обществе реваншистские иллюзии. А во-вторых, и «в-главных», напомним, накопили изрядный опыт затягивания и переговоров, и конкретных шагов к миру, ссылаясь как раз на «общественное мнение», на «народ нас не поймёт» и т.д. Самый яркий пример здесь — это нашумевшая «беседа на ногах» в кулуарах саммита СНГ в Душанбе. Где Никол Пашинян тоже просил время на решение внутриполитических вопросов, а затем просто забыл обо всех своих обещаниях и достигнутых договоренностях. И как минимум не исключено, что ссылки на это самое умело разогретое общественное мнение последуют и теперь.

Но если так, то президент Азербайджана весьма своевременно напомнил Армении о цене вопроса. И о том, что за попытку реванша ей придется заплатить ой какую дорогую цену.

Нурани