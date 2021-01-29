Сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги в западной части Тегерана. Об этом сообщает в субботу агентство ISNA со ссылкой руководство провинции Тегеран.

Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. Название организации не сообщается, отмечает ТАСС.

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Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул — Тегеран, сменил в субботу направление и отправился в сторону Баку. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло системы Flight Radar.

Речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874. Самолет должен был приземлиться в Тегеране в 00:05 по местному времени.

Причина изменения маршрута неизвестна.

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Сирены гражданской обороны сработали в некоторых районах иранской столицы Тегеран, сообщает агентство Jamaran.

Речь идет о западной части города. Причины срабатывания сирен пока не известны.

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