29 января 2021 года из Анкары по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) отправляется первый экспортный грузовой поезд в Российскую Федерацию.

По этому случаю в турецкой столице состоится официальная церемония проводов, отмечает Тренд.

«Контейнерный поезд Анкара-Москва отправляется в 10:00 (GMT +3) по местному времени. Состав из 15 вагонов преодолеет путь протяженностью 4,65 тысячи километров за восемь дней», — говорится в сообщении министерствf транспорта и инфраструктуры Турции

Кроме того, в этот же день по БТК отправится грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань. Проезжая через два континента, состав преодолеет в целом 7 тысяч 792 километра.

Minval.az