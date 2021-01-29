Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава Туркменистана ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны вакциной, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Поручения были даны главой государства на правительственном совещании, где с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.

Министр рассказал о реализации комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний в стране.

«Подчеркнув значение зарегистрированной в Туркменистане вакцины «Спутник V», он сообщил, что на системной основе осуществляется деятельность Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней», — отмечается в сообщении.

Заслушав отчет, Бердымухамедов указал на важность проведения дальнейшей работы по борьбе и предотвращению инфекционных болезней, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ.

Туркменский лидер также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер — ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы.

«Акцентировав внимание на вакцинации граждан и туркменских студентов, выезжающих на учёбу за рубеж, в соответствии с используемой в этих государствах вакциной, предоставлении справок о вакцинации от прибывающих в Туркменистан иностранных граждан, а также обеспечении вакциной граждан внутри нашей страны, Гурбангулы Бердымухамедов адресовал соответствующим руководителям ряд поручений», — подчеркивает «Нейтральный Туркменистан».

Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.

Minval.az