В дагестанском Дербенте задержали местного жителя, готовившего шашлык на Вечном огне в парке, сообщает пресс-служба администрации города.

В социальных сетях распространялся видеоролик, на котором видно, как местный житель жарит шашлыки на Вечном огне и даёт советы по правильному приготовлению.

«Мужчина с видеоролика найден, его доставили в местный отдел полиции и составили протокол о нарушении», – говорится в сообщении.

Minval.az