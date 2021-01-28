Партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) направила протестное письмо партии «Единая Россия» в связи с предвзятыми выступлениями члена Государственной думы России Виталия Милонова против Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ПЕА, в письме говорится, что на днях член Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Виталий Милонов во время интервью армянским и российским СМИ выступил с оскорбительными заявлениями в адрес азербайджанского народа, продемонстрировав откровенно предвзятую позицию и ненависть.

Отмечается, что незаконный визит В.Милонова в Нагорно-Карабахский регион Азербайджанский Республики в период 44-дневной Отечественной войны вызвал серьезное недовольство азербайджанской общественности, его имя было включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Отмечается, что партия «Ени Азербайджан» решительно осуждает провокационное поведение и оскорбительные выступления члена Государственной Думы В.Милонова в отношении нашей страны и отмечает, что подобные случаи полностью противоречат духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией.

«Надеемся, что партия «Единая Россия» и ее парламентская фракция предпримут соответствующие меры для того, чтобы представители партии в Государственной Думе Российской Федерации в будущем не озвучивали подобные необдуманные и предвзятые заявления в отношении Азербайджанской Республики», – подчеркивается в письме.

Minval.az