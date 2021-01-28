26 января этого года было обнародовано второе арбитражное решение по делу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Palmali. Решение было вынесено в пользу группы SOCAR.

В ходе судебного разбирательства было вынесено решение о возмещении Palmali и Мубаризом Мансимовым ущерба в размере около 63 млн долларов США. Указанная сумма также включает сумму убытков, проценты и судебные издержки. Встречный многомиллионный иск Palmali был полностью отклонен и в этом судебном процессе.

Ранее между SOCAR и Palmali существовали коммерческие отношения, хотя эти компании никогда не создавали совместное предприятие, несмотря на утверждения Palmali. В результате невыполнения компанией Palmali своих обязательств, группа компаний SOCAR в 2018 году инициировала начало трех арбитражных процедур против группы Palmali и Мубариза Мансимова. На первом судебном процессе Лондонский международный арбитражный суд постановил выплатить компании SOCAR Overseas 49,5 млн долларов. Таким образом, на двух из трех судебных процессов вынесены решения о выплате SOCAR на общую сумму около 112,5 млн долларов США. Третий спор между компаниями также является предметом арбитражного процесса. Этот процесс уже завершен, ожидается решение.

Minval.az