Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии, которую может вызвать вирус Nipah или NiV, выявленный в Малайзии в 1999 году. Об этом пишет «Российская газета».

Вирус Nipah был обнаружен среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах, от которой он и получил название. Его носителями в дикой природе являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых, широко распространенные на территории южного Китая, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Кроме того, вирус выявили у летучих лисиц в Африке. Примечательно, что сами животные им не болеют.

Людям Nipah передается после контакта с больными свиньями, а также после употребления плодов фиников, загрязненных выделениями зараженных животных. Смертность от вируса может составить 40-75 процентов при том, что он быстро распространяется. Болезнь способна вызвать смертельный энцефалит, а также протекать бессимптомно. Лекарства от него пока не изобретено.

Для профилактики распространения Nipah ВОЗ рекомендует снизить контакты летучих мышей к плодам и другим продуктам питания. Фрукты следует мыть и очищать от кожуры, а финиковое молоко кипятить. Нельзя употреблять плоды с укусами летучих мышей. Контактировать с заболевшими животными можно при использовании защитных средств. Также следует избегать физических контактов с заразившимися Nipah людьми, мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Minval.az