В Пекине местные медики начали использовать новый метод обнаружения коронавирусной инфекции в организме жителей. Это делают при помощи анальных тампонов.

Как сообщает Daily Mail, анальные мазки являются более точным методом и повышает шансы обнаружения COVID-19. Для того, чтобы собрать образцы нуклеиновых кислот, этот тампон нужно вставить примерно на 2-3 сантиметра в прямую кишку и несколько раз повернуть. Процедура занимает около 10 секунд.

В целом в Китае анальные мазки используются для выявления коронавируса с 2020 года. Тем не менее, этот метод признали неудобным. Его использовали в основном в так называемых ключевых группах в карантинных центрах.

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