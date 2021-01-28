Военнослужащие российского миротворческого континента на 27 наблюдательных постах продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские миротворцы круглосуточно обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозки продовольствия и различных товаров.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и тренировок по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Все наблюдательные посты оборудованы фортификационными сооружениями, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков.

Также инфраструктура постов включает в себя комфортабельные жилые модули для проживания личного состава, блок-модуль для приготовления и приема пищи, а также транспортно-технологический блок-модуль, оборудованный агрегатами для подачи постоянной электроэнергии.

Minval.az