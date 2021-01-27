Армянские сепаратисты и ереванские «соросята» начинают новый этап весьма опасных провокационных игр. По последним сообщениям, в Ходжавенде сепаратисты установили памятник Гарегину Нжде — военному преступнику и гитлеровскому пособнику, осужденному советским судом к 25 годам лагерей и окончившему свои дни во Владимирском централе. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал установку этого бюста «плевком в лицо» и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции и расценил это как масштабную провокацию.

Интересно, конечно, в курсе ли командование миротворческих сил, какому, пардон, персонажу открыли памятник на подконтрольной им территории. Особенно с учетом той жесткой и принципиальной позиции, которую декларирует Россия в отношении попыток реабилитации и героизации нацизма.

А синхронно с открытием памятника Нжде целую серию провокационных заявлений озвучил небезызвестный Араик Арутюнян. Сей субъект провел встречу с «личным составом МВД» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), притом что никакого легального «МВД» у «огрызка» нет и быть не может. Более того, Араик Арутюнян еще и заявил, что, оказывается, «даже в нынешних сложных условиях продолжится борьба за международное признание независимости «Республики Арцах», а любой другой статус в составе Азербайджана просто невозможен и неприемлем».

Нелишне посоветовать господину Арутюняну, если ему недостаточно выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, внимательно перечитать и Трехстороннее заявление от 10 ноября, и заявление от 11 января, и итоговый релиз сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и заявления по Карабаху Владимира Путина и Сергея Лаврова, и уяснить для себя, что вопрос статуса закрыт. То есть Арутюнян может, конечно, обещать бороться за признание «Республики Арцах», «Республики Воздушных Пиратов» или еще чего-то в том же роде и обещать, что он всенепременно прошибет носом стену, только вот такими иллюзиями лучше себя не обманывать.

Но если серьезно, то что именно вызвало такой прилив воодушевления в «огрызке»? Кто и как обнадежил Араика Арутюняна и компанию?

Приступ провокационной активности Араика Арутюняна и компании совпал с показательными «маневрами» ереванских «соросят», под которых Пашинян создает этакий «мини-МИД», передавая, по сведениям ереванских СМИ, в ведение небезызвестного Арсена Харатьяна посольства Армении в ключевых странах — России, США, Грузии, Украине и Бельгии, со штаб-квартирами НАТО и ЕС. А у них свой повод для воодушевления —высказывания кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена относительно Азербайджана и Турции, которые как минимум вызывают недоумение: тут тебе и возможность сократить помощь Азербайджану в сфере безопасности, и намек на восстановление 907-й поправки, и т.д. В Азербайджане многие эксперты, впрочем, советуют не возводить эти обещания в абсолют. Во-первых, прозвучало это все в диалоге с сенатором Бобом Менендесом, известным своими связями с армянским лобби. Во-вторых, Менендеса интересовало, готова ли администрация Байдена именно к жестким мерам в отношении Азербайджана и Турции, а Блинкен всеми силами старался обеспечить себе «прохождение» через Сенат и озвучивал именно то, что Менендес желал услышать. В-третьих, Блинкен сопроводил свои обещания фразами типа «если возникнет необходимость». В-четвертых, между такими декларациями и реальной политикой всегда есть известный «люфт». Список можно продолжать. Но вот принимают ли все это в расчет в Ереване, где вообще не отличаются способностью проводить грань между мечтами и реальностью — вопрос открытый. И в такой ситуации Блинкен вполне может оказаться в той же роли, которую сыграла посол США в Ираке госпожа Эйприл Глэспи, которая, обсуждая в Багдаде территориальный спор Ирака и Кувейта, заявила Саддаму Хусейну: «У нас нет мнения по поводу арабо-арабских конфликтов вроде ваших с Кувейтом разногласий относительно границ». Саддам Хусейн расценил это как полный карт-бланш и двинул на Кувейт войска, после чего объявил эту страну своей 19-й провинцией.

А ереванские «соросята» вполне могут усмотреть в заявлениях Блинкена и то, что администрация Байдена предоставляет карт-бланш уже им, и даже гарантии поддержки. И приступить к «активному торпедированию» мирного процесса в Карабахе, который армянской стороне сильно не нравится. Армения уже открыто пытается сорвать выполнение соглашений по разблокированию коммуникаций. И вряд ли этим ограничится.

Войну Ереван начнет вряд ли, но вот террор —инструмент куда более доступный. Против Азербайджана его уже пытались развернуть. А теперь мишенью вполне может оказаться российское миротворчество.

Так что российским миротворцам, которые недавно провели антитеррористические тренировки, эти навыки в ближайшее время вполне могут понадобиться на практике. Потому как поведение армянских сепаратистов оставляет на этот счет очень мало сомнений.

Нурани

Minval.az