Депутат Госдумы Алексей Журавлев в резкой форме раскритиковал действия посольства США в Москве на фоне прошедшей в минувшую субботу несанкционированной акции. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» парламентарий заявил, что Госдеп явил миру свой «двуликий анус».

В ходе программы на экран вывели текст сообщения посольства США, в котором дипломаты предупредили американцев о планирующейся несанкционированной акции в Москве и попросили сограждан избегать демонстраций. При этом в сообщении отмечалось, что акция должна начаться в 14 часов на Пушкинской площади.

После этого в студии заявили, что посольство США фактически разместило «объявление» о несанкционированной акции. Это особенно возмутило Журавлева. Парламентарий напомнил, что в свое время американская дипмиссия в Москве вывешивала на своем здании радужный флаг, символизирующий ЛГБТ-движение.

«Но теперь-то реально Госдеп демонстрирует какой-то двуликий, так сказать, мягко скажем… Именно он и есть — двуликий анус в чистом виде», — заявил депутат.

Minval.az