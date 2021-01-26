Украинец, работавший в Польше на заводе, уволился и в знак протеста пришел к зданию завода абсолютно голым, сообщает Gazeta Wrocławska.

Издание опубликовало фотографию, на которой мужчина стоит спиной к камере и демонстрирует обеими руками неприличный жест в сторону здания фабрики LG. Отмечается, что таким образом он попрощался с нелюбимой работой.

Представители корейской фирмы подтвердили, что мужчина работал на этом предприятии и рассказали, что его, гражданина соседней Украины, наняли через стороннюю фирму. В компании удивились, что он сумел выйти на улицу голым в январский холод, предположили, что он был пьян, и рассказали, что на момент инцидента он уже не числился сотрудником LG.

Minval.az