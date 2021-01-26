Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дворец под Геленджиком, о котором говорилось в расследовании ФБК, принадлежит «одному или нескольким» предпринимателям. Об этом он сказал журналистам.

Путин накануне заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Журналисты напомнили Пескову, что в расследовании Алексея Навального в ФБК не говорилось, что дворец юридически находится в собственности президента России. Пресс-секретарь Путина с этим не согласился.

«В расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Ни он, ни его родственники не имели отношения к этому объекту. Что касается разных зон — нельзя плавать, нельзя летать, охрана ФСО — к нам было много обращений журналистов, мы это переадресовали в ФСО. Почему там нельзя летать, мы переадресовали в ФСБ. Обращайтесь туда. Это те ведомства, которые должны ответить на эти вопросы. Это в их компетенции», — цитирует Пескова «Дождь».

Он назвал «очевидным», что «владельцем [дворца] является предприниматель».

«Один или несколько, прямо или опосредовано, владеют этим объектом. Но Кремль не имеет права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся это делать. Это было бы некорректно», — заявил представитель Кремля.

Minval.az