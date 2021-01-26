Госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на посольство Франции в Баку.
Госсекретарь министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан находится с визитом в Азербайджане.
Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на посольство Франции в Баку.
Дата: 2021/01/26 12:09
Раздел: Важно
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Следственные мероприятия продолжаются
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