Исполняющий обязанности главы Минэнерго Украины Юрий Витренко заявил о необходимости полностью отказаться от единой с Россией и Беларусью энергосистемы и объединяться с европейской системой.

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединённой энергосистемы с Беларусью и Россией, объединяться с европейской системой. И это как раз будет одной из главных моих задач — чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена», — заявил он в эфире телеканала «Украина».

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