Более тысячи человек, по предварительным данным, задержаны на несогласованной акции в Москве, большинству участников было от 20 до 30 лет, также было много несовершеннолетних.

Об этом говорится в заявлении на сайте омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой.

«Среди митингующих в Москве подавляющее большинство — молодые люди от 20 до 30 лет, а также было много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходивших от различных ведомств. По предварительным данным задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что столичный омбудсмен и сотрудники аппарата наблюдали за соблюдением прав человека во время проведения несогласованной акции. Потяева была на месте событий — на Пушкинской площади, а позднее — на Цветном бульваре, сотрудники аппарата — на бульварах и прилегающих к Пушкинской площади переулках и улицах.

«В первой половине протестной акции обе стороны вели себя достаточно корректно, хотя и происходили задержания. Серьезные конфликтные ситуации стали происходить ближе к концу события. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева постоянно была на связи с правозащитниками, которые сообщали о задержанных, с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), а также с представителями МВД по городу Москве и способствовала разрешению ситуации в отношении некоторых задержанных на митинге», — добавляется в заявлении.

Minval.az