Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин пользуется поддержкой значительно большего числа людей, чем собирают незаконные акции протеста.

По его словам, если сопоставить цифры, то можно увидеть, что в таких акциях участвуют не так много людей.

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — утверждает Песков, слова которого приводит «Газета.ру».

Притом он добавил, что уважает все точки зрения россиян, однако категорически против участия в незаконных акциях, ведь это нарушение закона.

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