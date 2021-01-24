Модернизация Армянской АЭС это не только технический, но и большой политический вопрос. Об этом заявил доктор политических наук, эксперт по энергетической безопасности Ваге Давтян.

«Если рассматривать вопрос чисто с технической точки зрения, то компания «Русатом Сервис» продолжает выполнять свои обязательства по модернизации электростанции. Это говорит о том, что взаимодействие на техническом уровне между российской госкорпорацией и Арменией продолжается. Но если рассматривать вопрос в политическом контексте, то я более чем уверен, что отказ от оставшейся части российского кредита в размере более 107 млн. долларов нанес большой урон по стратегии выстраивания армяно-российского энергетического сотрудничества», — отметил эксперт, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Minval.az