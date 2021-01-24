Более 200 человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии с ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Так называемая «предупредительная акция» прошла в Тбилиси у здания Госканцелярии.

«Цель акции — добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции — рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации», — заявил журналистам участник акции, лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

«В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений. Я полностью поддерживаю требования организаторов акции», — сказал Джапаридзе

Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать «комендантский час», откроются магазины, рестораны, кинотеатры.



Minval.az