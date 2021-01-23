В Армении оперуполномоченный украл у задержанного гражданина Ирана 400 евро, сообщает пресс-служба полиции.

По сообщению ведомства, 8 января в аэропорту «Звартноц» был задержан гражданин Ирана, находившийся в международном розыске. Он был доставлен в отделение полиции, где у него вместе с личными вещами были изъяты 1,2 тысячи евро. Деньги были упакованы. Во время доставки задержанного в уголовно-исполнительное учреждение оперуполномоченный украл 400 евро из этой суммы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование продолжается.

Minval.az