Президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает, что Евросоюз усилит свое участие в урегулировании региональных конфликтов, в частности, на Южном Кавказе.

Как сообщает администрация грузинского президента, вопросы, касающиеся урегулирования конфликтов, Зурабишвили обсудила в четверг в Брюсселе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Президент Грузии в ходе встречи поставила вопрос еще большего участия ЕС в вопросе урегулирования конфликтов», — отмечают в администрации.

В сообщении говорится, что Боррель на встрече «в очередной раз подтвердил твердую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Как сказано в сообщении, на встрече была подчеркнута важность работы в Грузии миссии наблюдателей Евросоюза, а также международных женевских дискуссий.

Minval.az