21 января в двухэтажном жилом доме на улице Нижнегиевская, 150Б, который переоборудовали под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался в 15.03 на втором этаже, его локализировали на площади 100 м².

«На месте пожара обнаружены тела 15 человек, девять человек спасены, их госпитализировали. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня», – говорится в релизе.

Minval.az