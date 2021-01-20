Жесткое наказание придумали чиновники китайской провинции Хэбэй для пожилого мужчины, вышедшего прогуляться, несмотря на локдаун из-за коронавирусной инфекции. Как сообщает Daily Mail, пенсионера к столбу попросту привязали к столбу.

В Сети появилось видео происходящего. Показано, как мужчину привязывают к конструкции и ругают его нецензурной бранью. Интересно, что местные власти подтвердили факт наказания.

Ранее стало известно, что в пяти районах Пекина ввели локдаун. В общей сложности 1,6 миллиона человек получили указания оставаться дома.



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