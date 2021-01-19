США объявили действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе геноцидом и преступлениями против человечности, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на Axios.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017 году Китайская народная республика (КНР) под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — заявил Помпео.

В твиттере Помпео также появилось заявление госсекретаря о том, что «КНР совершает геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне».

Помпео сообщил, что в число преступлений, которые продолжаются, входят:

произвольное заключение более миллиона уйгуров,

принудительная стерилизация,

пытки задержанных,

принудительный труд,

ограничение свободы вероисповедания, свободы выражения мнений и свободы передвижения.

Помпео заявил о геноциде уйгуров за день до того, как истекут его полномочия. Ранее о геноциде уйгуров также заявил избранный президент США Джо Байден, который вступит в должность 20 января. Было неясно, примет ли администрация Дональда Трампа решение по этому вопросу до инаугурации Байдена.

США стали первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом. Высокопоставленные представители Белого дома надеются, что другие страны вскоре последуют примеру США.

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