Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крещенский вечер наколол дров под одобряющий лай своего маленького шпица Умки. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

Проводил вечер белорусский лидер предположительно в резиденции в Острошицком Городке под Минском, где постоянно проживает, отмечает «Лайф». Пока Лукашенко трудился, белоснежный Умка крутился рядом. Чтобы собачка не замёрзла, её обули в маленькие сапожки.

Умка обрёл популярность после недавнего интервью Лукашенко, во время которого его питомец сидел на столе посреди блюд.



После колки дров Александр Лукашенко искупался в проруби на Крещение.

Minval.az