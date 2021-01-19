19 января при поисковых работах тел погибших военнослужащих около 12:20 на территории, прилегающей к селу Нрнадзор Мегринского района Сюникской области, в результате взрыва мины были ранены капитан спасательной службы МЧС Артем Игнатович Шахназарян и старший пожарный прапорщик Арам Сергеевич Навасардян. Об этом сообщает «Первый Информационный» со ссылкой на управление по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Пострадавшим в медицинском центре Мегри была оказана первая медицинская помощь.

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