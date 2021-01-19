«На протяжении всей войны в результате политики, проводимой под лозунгом «Мы победим», мы терпели поражение, теперь же они действуют под лозунгом «Мы молчим». Власти должны представить людям ответы на эти вопросы».

Об этом сказал Сейран Оганян, слова которого приводит армянский интернет-портал panorama.am.

Военный деятель подчеркнул, что самым важным вопросом в ходе визита Пашиняна в Москву было возвращение военнопленных, по этому поводу в своей записи в соцсети Facebook он направил и несколько вопросов прокуратуре.

«В этом вопросе Азербайджан, должен сказать, российско-турецкий тандем продолжает оказывать влияние на власти Армении. Поэтому мы говорим, что власти Армении должны смениться. Я не с радостью говорю, что мы проиграли, что эту власть надо менять. Нам просто нужны новые, более смелые и лучше ведущие переговоры органы, чтобы смогли выйти из этой ситуации и восстановить свое достоинство. В противном случае будет продолжение 11 января. В случае блокады дорог, в этой реальности, на фоне военной победы турецко-азербайджанский тандем расширит свою экономическую или демографическую атаку на нас», — сказал Оганян.

Оганян считает военные учения, которые пройдут в Карсе, психологическим давлением на Армению, а также на другие страны региона.

«Вы знаете, в этой ситуации наши неудачи, отступление будут продолжаться», — сказал он.

Minval.az