Власти Армении не в состоянии решить вопрос военнопленных. Об этом заявил правозащитник, соучредитель неправительственной организации «Правовой путь» Рубен Меликян в интервью «Зеркалу».

Как отметил Меликян, политическая жизнь протекает вне стен парламента. В парламенте засела небольшая группа, которая любой ценой пытается сохранить власть. Зачем — можно строить догадки.

На вопрос о том, зачем было необходимо выступать за день до встречи в Москве с заявлением о приоритетности решения вопроса пленных, если все завершилось фразой «извините, не получилось», Меликян отметил, что напрашиваются две версии происходящего: либо произошло серьезнейшее государственное предательство, и все больше людей склоняется к этой мысли, либо во власти не предатели, а бездари, и в любом случае они не в состоянии решить вопрос пленных. Лавров тоже прозрачно намекнул на вину должностных лиц Армении, не представивших список пленных.

На вопрос о том, не манипулирует ли Пашинян вопросом пленных, Меликян напомнил, что сейчас вопрос пленных для всего общества, независимо от политических взглядов, проблема номер один: «Искусство этой личности манипулировать я никогда не ставил под сомнение. Он этим наделен в полной мере».

Minval.az