Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице в возрасте 78 лет.

— Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушёл от нас, — сказал руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин, слова которого приводит РИА Новости.

Как уточнил Дерябин, место и время похорон будут объявлены позднее после согласования с родственниками и Воздушно-космическими силами. Как сообщил агентству глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, Антошкин болел ковидом.

В 1986 году генерал Антошкин принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отмечает «Лайф». За личный вклад в успешное устранение последствий аварии и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

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