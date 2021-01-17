Агентство по вождению и автомобильным стандартам британского Министерства транспорта опубликовала статистику «неудачников», которым не удалось получить водительские права с первого раза. Антирейтинг возглавил англичанин, которому понадобилось более 150 попыток, чтобы сдать теоретический экзамен. Об этом рассказывает Times Now.

Отмечается, что мужчине все же удалось сдать теоретическую часть экзамена со 158-й попытки. Теперь ему предстоит сдать практическую часть.

Второе место занимает британка 30 с небольшим лет, которая пыталась сдать теорию 117 раз и неизменно получала “незачет”. На третьем месте 48-летняя женщина, которая сдала теоретическую часть экзамена с 94-й попытки.

Практическая часть экзамена хуже всего давалась 72-летнему англичанину, который получил водительские права лишь с 43-й попытки. С ним соперничает 47-летняя женщина, которая 41 раз не смогла пройти практический тест.

Minval.az