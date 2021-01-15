В России разработали тест, с помощью которого можно выявить коронавирусную инфекцию примерно за 60–90 минут. Об этом рассказал директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

— Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими двумя институтами с положительной оценкой. Время проведения детекции составит от 60 до 90 минут, этот набор разработан на основе собственной ферментной базы, которая производится Центральным институтом эпидемиологии, — поведал Акимкин.

Кроме того, он отметил, что, по результатам предварительных исследований, иммунитет человека после перенесённого коронавируса сохраняется от трёх до пяти месяцев.

— После переболевания иммунитет держится от трёх до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить. Даже после третьего месяца мы видим снижение уровня иммунитета, — уточнил он во время совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой и ведущими эпидемиологами и вирусологами РФ.

Minval.az