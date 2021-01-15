«Сегодня многие эксперты, различные деятели говорят, мол, через несколько лет мирной жизни мы станем сильнее, вооружимся, а потом пойдем за нашей долей победы. Извините, я считаю это мышление регрессивным и вредным. И хочу, чтобы мне пальцем показали, за счет чьего 18-летнего сына они хотят это сделать», — сказала вице-спикер армянского парламента Лена Назарян, слова которой приводит «Спутник».

Нужно стремиться к установлению долговременного или даже постоянного мира со всеми соседями Армении, подчеркнула она.

«Регион, в конце концов, должен иметь человеческое лицо», — сказала Назарян.

Minval.az