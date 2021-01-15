Житель Раздана с 1 октября не получал вестей от сына-военнослужащего, который участвовал в боевых действиях в зоне карабахского конфликта. Около двух месяцев жене кто-то сообщил, что сын находится в плену.

Некто Арут пообещал женщине за определенную сумму вызволить сына из плена, однако путем обмана и злоупотребив доверием, за два месяца получил 1,5 миллиона драмов, перечисленных через терминал.

Житель Раздана окончательно убедился, что его семью обманули, когда получить весть о гибели сына.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника.

Предполагаемый преступник задержан, сообщает «Спутник». Ведется предварительное следствие.

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