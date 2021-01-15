Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, польский дипломат Анджей Каспшик вновь назначен личным представителем председателя ОБСЕ. Информация об этом размещена на официальном сайте ОБСЕ.

После перехода председательства в ОБСЕ к Швеции назначены спецпредставители действующего председателя организации.

Сообщается, что многие из спецпредставителей, работавших в 2020 году в период председательства Албании в ОБСЕ, продолжат деятельность и в период председательства Швеции.

Отметим, что спецпредставители действующего председателя назначаются для оказания помощи председателю в урегулировании кризисов и конфликтов в регионе ОБСЕ и более качественной координации усилий государств-участников в конкретных сферах.

А.Каспшик выполняет функцию личного представителя действующего председателя ОБСЕ с января 1997 года, отмечает АПА.

Minval.az