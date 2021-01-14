Скандал в московском аэропорту. Супругу премьер-министра Армении Пашиняна Анну Акопян и их дочерей встретили возгласами: «предатели» и «семья выродков». В зале прибытия была объявлена эвакуация. Об этом сообщает Mediaport.

Немногим ранее представители армянской общины России в аэропорту Москвы ворвались в зал встречи официальных лиц и делегаций и встретили Анну Акопян и двух ее дочерей Шушан и Мариам со словами: «Предатели».

Сотрудники ФСБ РФ, которых Никол Пашинян через посла просил обеспечить безопасность членов его семьи, объявили эвакуацию и закрыли вход в зал, пытаясь забрать телефоны у участников акции.

Жену и дочерей Пашиняна через запасный выход сопроводили к машинам, где их встретили члены армянской общины с криками «семья выродков» и «предатели, подонки».

Minval.az